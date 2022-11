R$84 Mil: BATALHÃO AMBIENTAL LOCALIZA DESMATAMENTO EM CATANDUVAS E APLICA MULTA NESTE VALOR

O Disque-Denúncias 181 recebeu nesta terça-feira (22) uma denúncia anônima sobre desmatamento em uma área de preservação ambiental no município de Catanduvas, no Centro-Sul do Paraná. O Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) foi acionado e localizou mais de 11 mil hectares de área destruída, o que resultou em multa ao responsável pelo desmatamento da mata nativa.

Ao chegar no local da denúncia, o BPAmb encontrou um trator de esteiras e uma máquina carregadeira utilizada para retirada de árvores da mata. Segundo a polícia, a área desmatada totaliza 11.790 hectares e parte do material lenhoso extraído ilegalmente foi enterrado, a fim de dificultar a fiscalização.

O proprietário foi identificado, autuado pelo AIA (Auto de Infração Ambiental) em R$ 84 mil e encaminhado à autoridade competente para demais medidas legais cabíveis.

OPERAÇÕES – Diversas operações ainda ocorrem neste mês de novembro sob comando do Batalhão de Polícia Ambiental, integradas com o Disque-denúncia 181, realizando ciclos de fiscalizações de maneira constante em diferentes regiões do Estado.

COMO DENUNCIAR – O contato com as forças policiais pode ser feito via telefone 181, de forma gratuita, ou através da internet. Tanto pelo telefone quanto pela internet, é possível manter o anonimato, pois não é necessário se identificar.