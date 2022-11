Evento: FEIRA DE NATAL DOS CLUBES DE MÃES COMEÇA NO DIA 08 DE DEZEMBRO

Começa no dia 08 de dezembro e segue até o dia 10 a segunda edição da Feira de Natal dos Clubes de Mães de Foz do Iguaçu no Centro de Convivência do Idoso (CCI) no Jardim São Paulo. O funcionamento será das 14h às 21h e a entrada é gratuita.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, e surgiu com o objetivo de complementar a renda das mulheres no final do ano.

Segundo a coordenadora dos clubes Rosane Bonho, a feira vai ofertar uma variedade de produtos artesanais, como tapetes de crochê, toalhas, panos de pratos, jogos de banhos bordados, bonecas de pano, suplás e peças natalinas, como árvores, girlandas, presépios e toalhas de mesa decoradas.

“A feira surgiu para recuperar a renda das mulheres que foram muito prejudicadas durante a pandemia e tiveram suas atividades suspensas. Agora retomamos este evento como uma opção de lazer aos moradores e turistas. É uma oportunidade para garantir peças natalinas ou mesmo os presentes de natal da família”, comentou.

Haverá também um espaço dedicado à floricultura, com flores e outras ferramentas para cuidado com jardins. Ao longo da programação, os visitantes poderão acompanhar apresentações de dança do ventre e de capoeira.

“Nossa expectativa é a melhor possível. No ano passado a feira foi um grande sucesso e esperamos o mesmo para este ano, com a grande participação da comunidade”, disse a secretária de Direitos Humanos, Kelyn Trento.

Foz do Iguaçu tem hoje 68 clubes de mães – pelo menos 20 deles participam da Feira de Natal.