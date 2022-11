Segurança: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS PARA O VERÃO MAIOR PARANÁ COMEÇA NESTE DOMINGO

Acadêmicos e profissionais de turismo iniciam neste domingo (27) uma capacitação para atuarem no atendimento aos visitantes durante a alta temporada de verão. O treinamento é prevista no Edital de Credenciamento nº 04/2022, do Governo do Estado, executado pela Superintendência do Esporte. O Verão Maior Paraná 2022/2023 acontecerá entre os dias 26 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023.

Na segunda-feira (21) foi publicada em Diário Oficial a lista com os nomes dos profissionais de educação física e de turismo selecionados para participar do Verão Maior Paraná.

Além dos profissionais destas áreas, participam do treinamento os estudantes selecionados para vagas de enfermagem, turismo, educação física e comunicação social. As aulas serão ministradas entre os dias 27 de novembro e 02 de dezembro na Associação Banestado Sede Praia de Leste, em Matinhos.

O objetivo é que os profissionais na linha de frente do turismo atendam a população que passa férias no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste do Paraná com informações sobre os principais atrativos paranaenses. São 30 profissionais de turismo, entre guias, bacharéis e tecnólogos, e coordenadores, sendo que nesta função será profissional para cada posto de atendimento ao veranista.

“Contaremos com uma grande estrutura no Litoral e nas praias de água doce com a intenção de atender a todos os turistas e divulgar os atrativos paranaenses. O objetivo é fomentar o turismo entendendo essa atividade como uma importante fonte econômica, que resulta na geração e empregos”, destaca o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes.

Os postos fixos de atendimento ao turista ficam em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste, Ilha do Mel (Encantadas e Brasília), Porto Rico e São Pedro do Paraná. Nestes locais, os monitores e coordenadores realizam atividades de informações turísticas e pesquisa de demanda. A estes profissionais, é ofertado remuneração ao dia, alojamento e alimentação.

Confira a programação da capacitação:

27/11 – Domingo

Chegada dos coordenadores, palestra sobre cadeira anfíbia e reunião técnica de padronização para coordenadores

Dia 28/11 – Segunda-feira

Oficinas de turismo, integração e palestra sobre a cadeira anfíbia

Dia 29/11 – Terça-feira

Visita a Pontal do Sul, apresentação dos balneários de Porto Rico e São José (Noroeste), apresentação da Ilha do Mel, palestra do Detran e palestra sobre utilização de imagem

Dia 30/11 – Quarta-feira

Visita Antonina, Morretes e Paranaguá, oficina da Paraná Esporte e oficina de montagem das atividades (coreografia e atividade cultural)

Dia 01/12 – Quinta Feira

Visita a Matinhos e apresentação das coreografias dos grupos e das atividades culturais

Dia 02/12 – Sexta-feira

Seleção dos acadêmicos e divulgação dos selecionados