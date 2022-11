1º De Dezembro: ABERTURA DO NATAL NA PRAÇA DA PAZ É ADIANTADA PARA A DATA

A abertura do Natal de Águas e Luzes na Praça da Paz tem nova data: será na próxima quinta-feira, dia 01 de dezembro. A estreia da decoração, que envolve uma das maiores árvores natalinas do estado, com 26 metros, e um túnel de luzes, e apresentação artística, está marcada para às 19h30.

O prefeito Chico Brasileiro e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Anatalicio Risden Junior, além de outras autoridades, participam da abertura do Natal. A apresentação será feita pela Companhia Teatral SDS, de Foz do Iguaçu.

O Natal de Águas e Luzes é organizado pela Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundação Cultural, Fundo Iguaçu, Sindhotéis e Núcleo da Avenida Brasil, apoio da Panorama Home Center, Promix e Eletromil, e promoção da RPC TV.

A Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural são responsáveis pela ação na Praça da Paz, que terá apresentações culturais de quarta a domingo, além da tradicional feirinha que funcionará de terça a domingo, das 19h às 23h, com diversas opções de gastronomia e artesanato.

“Queremos que a população de Foz do Iguaçu e os turistas aproveitem a nossa programação do Natal de Águas e Luzes, com toda a magia desta época do ano, e queremos também valorizar os nossos feirantes e artistas, que têm uma produção de muita qualidade”, afirma o prefeito Chico Brasileiro.

“Esperamos que as famílias compareçam para desfrutar das atrações, preparadas com carinho por nossas equipes”, convida o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Anatalicio Risden Junior.

Outras atrações

Na Praça da Paz, a atração mais esperada é o show do cantor Gabriel Sater, marcado para o dia 10 de dezembro, às 20h. O músico é filho de Almir Sater e possui mais de 20 anos de carreira, além de também ser ator.

Já as apresentações culturais seguem até o dia 22 de dezembro e retornam para o Show da Virada, com a Banda Metrópole.

A programação no Gramadão da Vila A é organizada pela Itaipu Binacional. A abertura das festividades no local está programada para o dia 3 de dezembro, às 20h, com o espetáculo “Eu Acredito no Natal”, do grupo Despertar Produções.

A decoração nas avenidas Brasil, Schimmelpfeng e das Cataratas está sendo montada pelo Fundo Iguaçu, em parceria com a Itaipu.