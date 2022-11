Conquista: NADADORA IGUAÇUENSE GARANTE SEIS MEDALHAS DURANTE A PRINCIPAL COMPETIÇÃO NACIONAL

A jovem nadadora iguaçuense Ana Ghellere conquistou grandes resultados no principal evento nacional da categoria juvenil. Representando a equipe Cataratas Natação, ela conquistou seis medalhas, sendo um ouro, uma prata e quatro bronzes, durante o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão “Troféu Campos Sobrinho”.

Ana disputou a categoria Juvenil 1 e foi a segunda melhor atleta na classificação geral, sendo medalhista nas provas: 400m Livre (ouro), 200m nado borboleta (prata) e 800m Livre, 1500m Livre e 100m Borboleta e 200m Livre (bronze).

O torneio foi disputado entre os dias 22 a 26 de novembro, no Complexo Esportivo Santos Dumont, em Recife (PE), com a participação de quase 530 atletas de 96 clubes do Brasil.

Foz do Iguaçu ainda contou com os atletas Fernando da Silva Pereira e Julia de Souza Tulio, que trouxeram bons resultados e contribuíram para que a equipe encerrasse a competição entre as 10 melhores na pontuação geral.

Apoio para o desenvolvimento

A equipe Cataratas Natação recebe o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e Itaipu Binacional.

De acordo com a técnica da equipe, Célia Targat, a atual geração de nadadores é uma das mais talentosas dos últimos anos por conta da boa participação em provas.

“Os bons resultados são construídos com parcerias como as que temos em Foz. Agradeço por todo o apoio nos treinamentos e competições, pois esses investimentos, como na estrutura do Parque Aquático, são cruciais para o desenvolvimento do esporte”, disse Célia.

“Acreditamos que o apoio a todas as modalidades, desde as categorias de base, está gerando resultados esperados com o destaque de nosso município nas principais competições esportivas nacionais. Estes atletas são verdadeiros guerreiros e a variedade de provas nadadas e diferentes estilos nos mostra que chegarão longe em suas carreiras esportivas”, afirmou o secretário Antonio Sapia.

Ainda neste mês de novembro, a equipe Cataratas Natação, categoria Infantil, estará no Campeonato Brasileiro em Belém (PA).