Apontamento: EMPRESAS DO PARANÁ ESTÃO ENTRE AS 500 MAIORES DO SUL DO PAÍS

As paranaenses Copel, Sanepar, Celepar, Cohapar, Fomento Paraná, Portos do Paraná e BRDE (nesse caso, parte paranaense) estão entre as 500 maiores empresas do Sul do Brasil. O levantamento foi realizado pela Revista Amanhã e divulgado na tarde desta terça-feira (29) em Porto Alegre, durante o evento de premiação das “500 Maiores do Sul”, que ocorreu de forma híbrida, com transmissão no canal de YouTube do Grupo Amanhã. O ranking é considerado o mais importante indicador regional de empresas do País.

Para apurar as maiores e mais competitivas companhias nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, além dos destaques em 28 setores da economia, a premiação considera informações com base no Valor Ponderado de Grandeza (VPG), que tem por base números de balanço sobre o patrimônio líquido, a receita e o lucro líquido. O ranking completo está disponível neste link.

“Essa importante premiação dá o devido destaque às 500 maiores empresas do Sul do País e muitas delas são aqui do nosso Estado. Estes resultados marcantes mostram como a política que alia investimentos públicos, atração de novas indústrias e gestão fiscal séria e eficiente dá resultado. Hoje é um dia de celebração, de comemorar a vitória e as conquistas de todos os paranaenses”, declarou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

No ranking regional das “500 Maiores do Sul”, a Copel ficou em 3º lugar e conquistou o 1º lugar entre as 100 maiores empresas do Paraná. Já no ranking Líder Setorial, que analisa os itens “receita líquida” e “rentabilidade” das empresas, a Copel está em 1º lugar no setor de energia em receita líquida.

“É uma honra para a Copel ser eleita mais uma vez a maior empresa do Paraná e a terceira do Sul do País. Nós temos feito um trabalho muito grande para o desenvolvimento do Paraná e do setor elétrico. Esse reconhecimento só nos engrandece e reforça a nossa missão de continuar neste caminho”, afirmou o presidente da Copel, Daniel Slaviero.

Na edição deste ano, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) ocupou a 19ª posição no ranking das 500 maiores do Sul e 8ª posição entre as 100 maiores empresas do Paraná. A Fomento Paraná ficou em 112º no geral e 42º no estadual, a Cohapar em 202º no geral e 76º no estadual, a Portos do Paraná em 234º (crescimento de 15 posições) no geral e 86º no estadual e a Celepar em 357º lugar, uma evolução de dez posições, no geral.

“Estabelecermos um planejamento de longo prazo, uma nova metodologia de desenvolvimento de software, um projeto de gestão de riscos e a revisão do nosso portfólio de soluções. Fortalecemos a instituição. Temos orgulho de figurarmos, mais uma vez, entre as 500 maiores empresas do Sul, melhorando a nossa posição em relação ao ranking anterior, isso significa que estamos no caminho certo”, disse o presidente da Celepar, Leandro Moura.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ficou com a 53ª posição geral e apareceu como a maior instituição pública de fomento no ranking específico para esta categoria.

Um fator que impulsionou a conquista foi o resultado operacional que o BRDE alcançou no ano passado: R$ 266,6 milhões de lucro líquido, o segundo melhor já alcançado pelo banco na série histórica, iniciada há duas décadas, superando em 33,8% o apurado no ano anterior.

No mesmo período, as novas operações de crédito tiveram recorde histórico, fechando R$ 4,1 bilhões em novos financiamentos para a região Sul.

“Estarmos entre as maiores empresas é resultado do enorme esforço da nossa equipe de colaboradores, em especial num momento de superação de muitos desafios. Mas o importante é termos como meta sermos os melhores em nossa missão como instituição pública de fomento, atuando como grande parceiro de quem produz no campo e na cidade”, salientou o diretor-presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

MAIS EMPRESAS – Além das estatais, empresas privadas do Paraná se destacaram no ranking. Coamo, Rumo e Klabin também estão entre as 10 maiores do Sul. Itaipu Binacional, C.Vale e Lar estão no top 20.

Uma empresa pública do Paraná também aparece no ranking das 500 mais emergentes: a Ceasa. Nesse indicador a liderança é de uma paranaense, a Unimed Costa Oeste. Cocel, Jardim das Américas Administração e Patrimonial, Arteche e Cia. de Automóveis Slaviero são as outras melhores classificadas.