Mundo: A AMÉRICA LATINA PODE GARANTIR TRANSPORTE ELÉTRICO DE FORMA JUSTA

A desigualdade dificulta a adoção de veículos elétricos pela maioria da população, diz Lara, um problema que provavelmente prevalece em toda a região, mas que poderia ser resolvido com um maior investimento no transporte público elétrico. Ainda assim, o novo presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, acabou com um ambicioso projeto de trem elétrico proposto pelo governo anterior como parte do plano de descarbonização do país. A gestão Chaves diz que vai apresentar uma nova proposta de ferrovia, mas com apenas uma linha de trem e em uma escala muito menor.

Lara também se diz preocupado com a pouca atenção na Costa Rica aos impactos ambientais na fonte, tanto em termos de matérias-primas quanto de fabricação de veículos: “Há uma ideia de que veículos elétricos, só porque são elétricos, são a solução para tudo”.

Por trás da mobilidade elétrica

Os impactos ambientais mais controversos dos veículos elétricos estão em lugares como o Deserto do Atacama, no Chile, uma paisagem rodeada por piscinas artificiais de salmoura colorida, onde o carbonato de lítio concentrado passa do azul profundo para um amarelo vibrante à medida que seca ao sol.

O lítio, recurso essencial para baterias de veículos elétricos, é um dos materiais que alimenta a esperança de que o abandono dos combustíveis fósseis não seja um sonho impossível. No entanto, o processo de extração baseado na evaporação é conhecido por sua alta demanda de água: produzir os 4 kg de lítio necessários para a bateria de um carro elétrico médio requer cerca de 4 mil litros de água, em um país onde o recurso já é escasso e muitas comunidades enfrentam uma seca intensa.

Por exemplo, os habitantes da cidade de San Pedro de Atacama têm questionado a expansão da extração de lítio nos últimos anos, alegando que não poderiam mais cuidar de seu gado de subsistência devido à falta de água. Segundo os moradores, a escassez do recurso foi agravada pela mineração de lítio.

Em 2016, a mineradora SQM, que opera uma fábrica de lítio perto de San Pedro de Atacama, foi investigada por manipular seu plano de contingência contra a seca para extrair mais recursos hídricos do que aqueles a que tinha direito. Apesar disso e de outras cinco violações ambientais no Salar de Atacama entre 2016 e 2019, sua licença minerária foi renovada.

Tensões entre empresas e comunidades também aparecem na vizinha Argentina, que abriga vastos depósitos de lítio e, juntamente com o Chile e a Bolívia, faz parte do chamado “triângulo do lítio”.

No Chile, em sua proposta de nova Constituição, amplamente rejeitada no plebiscito de setembro, o país havia tentado consagrar uma série de medidas destinadas a garantir a justiça ambiental e os direitos territoriais. Apesar do fracasso, o engenheiro chileno Marco Subercaseaux, especialista em políticas de transporte, disse que o debate sobre a reforma constitucional colocou na agenda “a importância da autorrepresentação” das comunidades e “a consideração do impacto que a mineração tem a nível local”.

O projeto de texto constitucional foi rejeitado mesmo nas chamadas “zonas de sacrifício” do país, ou seja, áreas próximas a indústrias poluidoras, onde muitas comunidades enfrentam crônicos problemas socioeconômicos e de saúde. Porém, Subercaseaux afirma que este não é um caso concluído, pois o país deve seguir com o processo de reforma constitucional e começar a trabalhar em um novo esboço.

Em sua Estratégia Nacional para a Mobilidade Sustentável, o Chile estabeleceu 30 medidas que propõem um sistema de transporte elétrico não apenas economicamente sustentável, mas também seguro.

Paraguai em busca de investimento

O Paraguai é um dos países que ainda engatinha no desenvolvimento do transporte elétrico. Apesar de ser a nação com mais energia renovável per capita do mundo, graças às hidrelétricas de Itaipu e Yacyretá, ela ainda está atrasada na adoção de veículos elétricos.

À medida que os preços da gasolina sobem, os veículos elétricos apresentam uma alternativa cada vez mais atraente no Paraguai, em termos de custos de combustível, se ainda não de preços de veículos. Enquanto isso, um relatório governamental de 2021 indicou que, no médio prazo, será mais barato substituir a frota de transporte público da capital Assunção por ônibus elétricos do que por veículos convencionais a diesel. Mas, devido à falta de investimento em infraestrutura, seria impossível para a rede elétrica do país suportar hoje uma transição no sistema de transporte.

Em novembro, o Congresso do Paraguai finalmente aprovou uma lei de mobilidade elétrica que deve proporcionar um ambiente tão favorável aos veículos elétricos quanto na Costa Rica. A aprovação veio após a reversão de um veto do presidente Mario Abdo Benítez, que argumentou a necessidade de correções no projeto.

Houve forte pressão por parte da indústria automobilística e dos importadores de combustível, que conseguiram, por exemplo, remover medidas transitórias favoráveis às motos elétricas, em um país onde as motos são o principal meio de transporte.