Concurso: EM GRANDE ESTILO UCP ESCOLHE OS MAIS BELOS DE 2022 EM PEDRO JUAN CABALLERO

Com o salão do Clube Classe A lotado, a Universidade Central do Paraguai realizou na última sexta-feira (26), o concurso Miss e Mister UCP 2022 em Pedro Juan Caballero. Cerca de 30 candidatos foram selecionados para a etapa e passaram por uma preparação orientada por profissionais experientes neste tipo de vento, o que aumentou ainda mais o brilho da festa com coreografias em grupo e individuais bem elaboradas e tanto o público como os jurados puderam analisar a beleza a simpatia e a desenvoltura dos candidatos e candidatas.

Outro show à parte foi a participação das torcidas que vibravam a cada apresentação dos seus favoritos na passarela ajudando a descontrair cada um deles e motivando os candidatos. Muitos participavam de um evento como este pela primeira vez e o nervosismo de enfrentar o julgamento e da plateia era normal.

O júri foi composto pelo CEO da Universidade Central do Paraguai, Carlos Bernardo, pela​​ Miss Pedro Juan Caballero 2017, Miss Grande Amambay 2018, Miss Beauty World Paraguai 2019, e atual Miss Beauty World Internacional 2019, Tâmara Córdoba.

Mariela Gonzalez, ​​Miss Teen CRE 2018, e Rainha do Turismo Amambay 2019, Miss Teen Pedro Juan Caballero 2020/2021, Vencedora do Concurso Beleza Adolescente de Pedro Juan Caballero 2021, Miss Teen Golden Heart Paraguay 2021. Pelo modelo e publicitário Wilson Hentz, Mister Pedro Juan Caballero 2021, Mister MGM Paraguai 2022 e pelo jornalista e promotor de diversos concursos Gerson Lopes.

Durante o evento a Universidade Central do Paraguai (UCP) prestou homenagem a Lisel Lorena Benítez Recalde, eleita Miss Mesoamérica Internacional, que desfilou sua beleza e simpatia para o público presente.

Ao final os jurados elegeram Carol Escardoveli a nova Miss UCP enquanto Erkon Jacob foi escolhido como o universitário mais bonito da Instituição. O casal recebeu a faixa na passarela e agora irão representar a Universidade em eventos sociais, filantrópicos e competições universitárias.

O CEO da UCP e criador do curso de Medicina em Pedro Juan Caballero, Carlos Bernardo, disse que eventos como estes servem para unir ainda mais a classe acadêmica e quebrar a rotina do estudo que pela natureza já exige muito de cada aluno e as atividades culturais e esportivas ajudam relaxar e preparar o corpo e a mente para enfrentar as aulas práticas teóricas e as longas horas de estudo e dedicação que o estudante de Medicina é submetido. “Tenho certeza que todos saíram deste evento bem melhores que quando chegaram e fomentar o bem-estar dos nossos estudantes é uma das nossas tarefas”, disse Carlos Bernardo.

O evento lotou as dependências do Clube Classe A, um dos principais de Pedro Juan Caballero.