Evento: UCP REALIZA SEGUNDO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA E CIÊNCIAS DA SAÚDE

A Universidade Central do Paraguai, realiza de hoje a sábado (3) o Segundo Congresso Internacional de Medicina e Ciências da Saúde, que terá a presença de renomados profissionais de saúde e pesquisadores.

O tema central da conferencia serão as Doenças não transmissíveis e o importante papel da enfermagem na promoção e prevenção da saúde, o quem chamando a atenção de profissionais da área de saúde do Paraguai e do Brasil.



Com uma programação focadas nos e tem um programa nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e na necessidade de os organismos de saúde ter como uma das prioridades a prevenção e promoção das Doenças Não Transmissíveis ETN, o Congresso contará com profissionais com vasta experiência nacional e internacional.

Organizado pelo Departamento de Pesquisa da UCP, o evento será aberto na noite desta quinta-feira (1) as 18 horas horário de Assunção no Anfiteatro da prefeitura de Pedro Juan Caballero.