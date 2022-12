Investimento: CLM FINANCIA BIODIVERSIDADE E CONQUISTA SELO DE SUSTENTABILIDADE

A CLM, distribuidor latino-americano de valor agregado, torna-se o primeiro distribuidor de tecnologia a receber o Selo Sustentabilidade Tesouro Verde, da BMV, outorgado para quem adquire UCS (Unidades de Crédito de Sustentabilidade), commodity ambiental que financia a conservação da biodiversidade.

O selo atesta o compromisso da CLM com o meio ambiente. O investimento no seu programa de ESG visa reduzir a emissão de gases estufa, comprando os créditos de carbono necessários para compensar as emissões da empresa e dos seus colaboradores.

O valor, pago anualmente, vai remunerar o trabalho de quem protege e garante a conservação da biodiversidade. No caso da CLM, o investimento será revertido para o Núcleo Mata Viva, no Xingu, gerando os seguintes benefícios de preservação de florestas nativas; emissão evitada de carbono estocado sob a forma de madeira. preservação de diversas espécies da fauna e flora Amazônica e do fluxo hidrológico da região.

A compra anual correspondente a 39 toneladas de CO2e é a ponta do iceberg (e a empresa trabalha para que eles não derretam) de um projeto muito maior de aperfeiçoamento ESG do Grupo CLM.

Para o cálculo da pegada, isto é, o impacto das atividades da CLM e de seus colaboradores no meio ambiente, a BMV fez uma análise extensa, compreendendo desde a produção e reciclarem do lixo, consumo de energia e mesmo do combustível utilizado na movimentação dos colaboradores.

“Obtivemos o selo depois de uma auditoria que apurou o impacto ambiental da nossa atividade. Compramos UCS suficientes para zerar o que produzimos. Nosso compromisso é comprar anualmente o suficiente para zerar a nossa produção, equivalente à compensação/neutralização de 39 toneladas de CO2e (equivalente), que é o impacto ambiental anual da CLM,” descreve o CEO da CLM, Francisco Camargo.

De acordo com o Business Partner da BMV, Carlos Sacco, o Selo Sustentabilidade Tesouro Verde atesta, em números, os resultados sociais e os benefícios ambientais gerados pela redução de emissões, proteção da biodiversidade e ciclagem de água decorrente das florestas protegidas, certificadas de forma efetiva e transparente com fácil verificação. “Além disso, o Selo é o reconhecimento da atitude de boa governança ao adquirir a Unidade de Crédito de Sustentabilidade em equivalência aos impactos gerados pela atividade produtiva”, explica Sacco.