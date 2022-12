Etapa Final: PROJETOS INSCRITOS NO PRÊMIO PAULO FREIRE SÃO APRESENTADOS À COMISSÃO AVALIADORA

Começou nesta segunda-feira (05) e segue até quarta (07) na Escola Municipal Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo, a etapa final do 14º Prêmio Paulo Freire, com a apresentação dos 64 projetos inscritos em quatro categorias: Livre; Meio Ambiente/Sustentabilidade; História, Patrimônio e Cultura e Gestão Escolar.

Os autores apresentam um resumo dos projetos desenvolvidos nos últimos meses nas escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), com relatos de experiências e a conclusão dos trabalhos à comissão avaliadora, formada por professores da Unioeste, Unila, Uniamérica, UDC, do magistério, aposentados da rede municipal e servidores das secretarias de Meio Ambiente e Esportes.

No dia 09 de dezembro, os membros da comissão se reúnem para emitir as notas finais e a classificação dos trabalhos, que serão divulgadas em fevereiro, quando ocorre a premiação. Ao todo, três iniciativas por categoria serão selecionadas, com prêmios que variam de R$ 4 mil a R$ 6 mil. Todos os inscritos receberão certificados de participação, emitidos pela Secretaria da Educação.

“Essa é a etapa mais importante do prêmio, em que os professores apresentam os resultados obtidos com os trabalhos. Estamos muito satisfeitos em ver a qualidade dos projetos e, principalmente, o quanto eles contribuíram para o aprendizado dos alunos e para o envolvimento da comunidade escolar”, afirma Rosane Aparecida Becher Alves, da Comissão Organizadora do Prêmio Paulo Freire.

Antes da apresentação final, os professores passaram por outras duas avaliações, a primeira do projeto escrito e em seguida com a visita da comissão à escola ou Cmei para observação do projeto em desenvolvimento.

“Além de valorizar os profissionais da educação, o prêmio promove a melhoria da qualidade do ensino público, estimulando professores e gestores a programarem novas situações de aprendizagem e diferentes possibilidades de ampliação do conhecimento, por meio de experiências bem sucedidas”, afirma a secretária da pasta, Maria Justina da Silva.

O Prêmio Paulo Freire é uma realização da Secretaria Municipal da Educação e voltou a ser realizado em 2022 após dois anos de suspensão por conta da pandemia. O concurso seleciona e premia as melhores experiências desenvolvidas ou em desenvolvimento por profissionais que atuam na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).