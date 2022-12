Homicídio: ATIRADOR INVADE TERRENO, PEDE SILÊNCIO AOS VIZINHOS E MATA RAPAZ COM TIRO NA CABEÇA

O jovem Bruno dos Santos, de 25 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite deste domingo (4), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com apurado pela reportagem da Banda B no local, um atirador misterioso entrou no terreno com três casas, pediu silêncio aos vizinhos e cometeu o crime.

O caso aconteceu na Rua Didio Santos, no bairro Vila Santa Terezinha, por volta das 21h. Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava na frente da casa dele, que fica nos fundos do terreno com outras residências.

O atirador entrou no local, passou pelas demais moradias pedindo silêncio aos vizinhos, e foi direto em busca da vítima.

O socorro médico chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local Bruno já estava morto.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte.

“Meu irmão você se foi. Como está doendo tanto. Por que aconteceu isso com você? Um piá que não fazia mal pra ninguém. Tô com meu coração em pedaços”, escreveu uma.