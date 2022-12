Reconhecimento: BPFRON RECEBE MOÇÃO DE APLAUSO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FOZ DO IGUAÇU

A Câmara de Foz homenageou na manhã desta quinta-feira, 1º de dezembro, com Moção Aplauso (14/2022), o Batalhão de Polícia de Fronteira, o Bpfron, em reconhecimento aos 10 anos de proteção das fronteiras nas regiões oeste e sudoeste do estado do Paraná.

O autor da proposição, vereador Cabo Cassol (Podemos), destacou: “é uma honra e satisfação essa moção a uma importante unidade das nossas fronteiras. Os 10 anos de Batalhão de Polícia de Fronteira, que tem como missão, não só proteger as fronteiras, mas o país. Quando esse batalhão combate firme o crime organizado, temos de destacar também a parceria junto aos outros órgãos de segurança no combate aos crimes”.

Durante a homenagem foi exibido um vídeo institucional do Bpfron, inaugurado oficialmente em julho de 2012, completando 10 anos de existência, atuando em 139 municípios na faixa de fronteira, que abrangem raio de 150km além da linha divisória terrestre do território nacional. Depois do vídeo, quem recebeu a placa foi o Tenente-coronel André Dorecki, em nome da corporação.

“Durante a última década foram mais de seis mil pessoas detidas, mais de 500 embarcações apreendidas, mais de 800 veículos recuperados e na semana passada ultrapassamos a marca de 215 toneladas de drogas apreendidas. Com isso, já ultrapassamos desde julho a marca de 1 bilhão de reais de prejuízo ao crime”, externou o Tenente-coronel André Dorecki. O BPFRON atua de forma integrada com as outras forças de segurança da fronteira, com policiais altamente treinados e especializados no policiamento da região e no combate diário à criminalidade.