Segunda Feira: BOLSONARO SE REÚNE COM CIRO NOGUEIRA E PARTICIPA DE CERIMÔNIA MILITAR

A agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) desta semana começa com uma reunião com o ministro Ciro Nogueira (PP), ministro-chefe da Casa Civil, que tem mantido contato com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que atua neste momento como coordenador da equipe de transição de governo. O encontro está marcada para a manhã desta segunda-feira, 5. Em seguida, às 11h30, Bolsonaro participará de uma cerimônia militar em Brasília.

Essa será a terceira cerimônia militar que o presidente comparece na reta final de seu governo. Por sua vez, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também permanece na capital federal a pedido de aliados para agilizar as discussões sobre a PEC da Transição. Atualmente, Lula está em São Paulo, onde fez exames médicos. Ele volta a Brasília nesta segunda.

Lula deverá receber um representante do governo dos Estados Unidos, que também tenta organizar uma visita do político aos Estados Unidos.