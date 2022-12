Trabalho: ÚLTIMO MÊS DO ANO TEM 11,4 MIL VAGAS NAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DO PARANÁ

O Paraná começa a semana com a oferta de 11.409 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.230 oportunidades em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba tem 2.303 vagas, entre elas 115 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 113 para atendente de lanchonete. Também há 99 vagas para auxiliar de cozinha e 99 para operador de cobrança.

Na sequência em quantidade de oferta vem a regional de Toledo, com 2.036 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos – são 470 oportunidades para esta função. Depois, operador de processo de produção, com 200 postos, auxiliar de produção farmacêutica, com 150, e abatedor de aves, com 100.

Também são destaques no Interior as regionais de Cascavel (1.169), Apucarana (725) e Umuarama (685). Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, com 288 empregos disponíveis; magarefe, com 210; pedreiro, com 37; e motorista entregador, com 31 vagas. Em Apucarana, o maior volume é para auxiliar de linha de produção, com 46 postos formais; vendedor interno, com 44; costureiro a máquina de confecção em série, com 42; e trabalhador da avicultura de corte, com 20.

Já em Umuarama, auxiliar de linha de produção (480), vendedor interno (12), auxiliar administrativo (5) e auxiliar de cozinha (4) são as principais vagas. Cianorte disponibiliza 656 oportunidades, sendo 100 para magarefe. Há 602 vagas na região de Londrina, das quais 195 são para alimentador de linha de produção; 549 nos arredores de Maringá; e 505 ofertas de emprego em Foz do Iguaçu, 157 delas para auxiliar de linha de produção.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Nas 216 Agências do Trabalhador administradas pela Rede Sine estadual, os trabalhadores também podem obter apoio através do serviço de orientação profissional e dos programas de microcrédito, além de terem acesso aos direitos trabalhistas como o Seguro-Desemprego.