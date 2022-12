Conquista: ATLETAS IGUAÇUENSES SÃO CONVOCADAS PARA A SELEÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL FEMININO

A Federação Paranaense de Voleibol (FPV) anunciou a convocação para a seleção paranaense feminina com quatro atletas de Foz do Iguaçu, nas categorias sub-16 e sub-18. As jogadoras defendem a equipe Foz/SMEL e foram formadas em projetos apoiados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Estarão representando o Estado as jovens atletas: Manuela Milani, 13 anos (Central), Luisa Vicente, 14 anos (Levantadora), Rayssa Sontag, 16 anos (Central) e Isabela Weber, 16 anos (Ponteira/Oposta). O anúncio da FPV foi no último final de semana.

Segundo o técnico da base feminina do voleibol iguaçuense, Ronaldo Soares, o reconhecimento das convocadas demonstra o sucesso do projeto de desenvolvimento do esporte praticado em Foz ao longo dos anos.

“Essas convocações reforçam o quanto trabalhamos no ano de 2022. Foram diversas viagens e diversas competições, resultando em conquistas maravilhosas para o nosso município no voleibol feminino. Estou muito feliz, todas as atletas das nossas equipes estão de parabéns e será apenas o início de muitas vitórias”, destacou Ronaldo.

Conquistas em 2022

A temporada 2022 do voleibol iguaçuense terminou com diversas conquistas, entre elas: campeão da fase regional dos Jogos da Juventude; campeãs da Copa Lindeiros; vice-campeãs estaduais sub-15; terceiro lugar na Copa Integração e Taça Paraná.

As atletas da base treinam no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Feminino Smel/Foz, que realiza treinos diários para melhorar o desempenho das competidoras. Aproximadamente 100 atletas participam do projeto, que iniciou em 2020.

O time também recebe o apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para manter equipes em todas as categorias na elite do voleibol paranaense divisão A (sub15, 16, 17 e 19).