Economia: AÇÕES EUROPEIAS CAEM À MEDIDA QUE FINANÇAS E AÇÕES DE ENERGIA PESAM

As ações europeias caíram nesta terça-feira, 6, puxadas para baixo pelas ações financeiras e de energia, uma vez que dados fortes da atividade de serviços nos Estados Unidos estimularam temores de que o Federal Reserve possa manter sua abordagem agressiva de aumento de juros. O índice STOXX 600 em toda a região caiu 0,1%, estendendo as perdas pela terceira sessão consecutiva.

O índice registrou sete ganhos semanais consecutivos na esperança de que os sinais de que o arrefecimento da inflação permitiriam ao Fed diminuir o ritmo de suas rápidas altas nas taxas de juros.

No entanto, um relatório na segunda-feira, 5, mostrando uma recuperação inesperada na atividade da indústria de serviços dos EUA em novembro, juntamente com dados trabalhistas sólidos na semana passada, forneceu mais evidências de resiliência econômica e sentimento abalado. As ações de energia caíram 0,7%, enquanto os bancos caíram 0,6%. No entanto, as perdas foram compensadas por ganhos em produtos básicos de consumo, como Nestlé e Unilever Plc. Entre ações individuais, a Aeroports de Paris (ADP) disse que o Royal Schiphol Group vendeu sua participação remanescente na empresa francesa de aeroportos. As ações da ADP caíram 13,3%.