Estudos: A PECUÁRIA INTENSIVA PODE AUMENTAR OS RISCOS DE PANDEMIA

A agricultura tem um grande impacto no meio ambiente. A produção de alimentos ocupa mais de um terço das terras da Terra, é responsável por um terço das emissões de gases de efeito estufa da humanidade e é a maior causa de desmatamento na Terra. Mas a agricultura não tem apenas uma pegada de gás de efeito estufa – tem uma pegada de doença.

Dr. Matthew Hayek*,

Professor assistente de estudos ambientais na Universidade de Nova York.

Com o surto de Covid-19 , a atenção global se concentrou nas causas das doenças “ zoonóticas ” – aquelas que começam em animais antes de passar para os humanos. A pesquisa sugere que a Covid provavelmente surgiu do comércio de animais selvagens, mas o tráfico de animais selvagens não é a única causa de doenças zoonóticas.

Muitas das perturbações que os humanos infligem ao meio ambiente podem aumentar as taxas de surgimento e disseminação de doenças, alterando as relações delicadas que os animais mantêm entre si. Um ecossistema recém-fraturado pode causar doenças que normalmente seriam suprimidas em populações de animais saudáveis para rapidamente se transformar e se espalhar.

Tanto o desmatamento quanto as mudanças climáticas permitem que novas doenças surjam e floresçam. As principais instituições ambientais e de saúde pública esperam que as doenças surjam e se espalhem mais rapidamente no futuro com a mudança climática contínua e a perda de habitat.

Nesse contexto, a pesquisa enfatizou a importância de abordar os impactos ambientais descomunais da agricultura.

Por exemplo, melhorar a eficiência agrícola, um processo chamado “intensificação”, permite que os humanos produzam mais alimentos na mesma área de terra. Isso pode, por sua vez, reduzir a enorme quantidade de terra – e o desmatamento – que a agricultura requer, bem como reduzir as emissões de mudanças no uso da terra e outras fontes, como arrotos de gado, esterco e produção de ração. Portanto, seria de se esperar que a intensificação também reduzisse o risco de possíveis pandemias.

No entanto, isso não é necessariamente o caso quando se trata de produção de carne. Minha pesquisa recente sugere que, embora a intensificação produza ganhos de curto prazo na eficiência do carbono, ela tem o custo de aumentar os riscos de surtos de doenças em longo prazo.

Confinamento de animais

Uma das principais maneiras pelas quais os produtores intensificam a pecuária é confinando os animais. Esses animais intensivamente confinados ganham peso mais rapidamente do que seus equivalentes livres. Como os animais em instalações intensivas são sedentários, em vez de pastar em terreno aberto, isso reduz suas necessidades de alimentação – e, portanto, o uso da terra e as emissões de gases de efeito estufa.

Requerimentos mais baixos de alimentação poderiam de fato diminuir o desmatamento, ajudando assim a manter os habitats de animais selvagens e fornecendo um amortecedor contra doenças que vêm desses animais selvagens, mantendo-os longe do contato humano regular.

Mas a intensificação pode acelerar o surgimento e a disseminação de doenças provenientes de animais de criação doméstica. Isso ocorre porque as instalações de produção intensiva confinam os animais próximos uns dos outros – e de seus próprios dejetos. Este confinamento, que é mais comumente usado para suínos e galinhas, permite que as doenças se espalhem e se transformem rapidamente entre os muitos milhares de animais mantidos em uma única instalação.

Para controlar surtos de bactérias entre esses animais confinados e seus dejetos, a criação intensiva envolve a administração de antibióticos aos animais. Os produtores os adicionam à ração rotineiramente, mesmo antes de ocorrer um surto. Em humanos, fazer isso é uma receita para criar bactérias e infecções resistentes a antibióticos que se tornam insensíveis às drogas destinadas a matá-los.

Com a pecuária, não é diferente. Já vimos surtos de MRSA , uma cepa resistente a antibióticos de infecção por estafilococos, bem como infecções do trato urinário por E. coli resistente . Ambas as superbactérias foram atribuídas à produção de frango nos Estados Unidos e, cada vez mais, em países em desenvolvimento .

Trocando carne por frango

O frango é uma carne com baixo teor de carbono. Na verdade, muitos cientistas e defensores recomendaram a troca de carne bovina por frango, a fim de reduzir o impacto ambiental das escolhas alimentares .

As emissões de gases de efeito estufa da produção de frango são até 10 vezes menores do que as da carne bovina – embora ambas ainda tenham emissões mais altas do que as fontes de proteína vegetal, como feijão, nozes e soja.

Mas essas recomendações ignoram os riscos de doenças. Em média, as galinhas são alimentadas com três vezes mais antibióticos do que o gado para produzir o mesmo peso de carne. E são necessárias 170 galinhas para produzir o peso de carne de uma vaca. Cada galinha individual é outro vetor potencial de doenças, como a gripe aviária altamente patogênica, mais comumente conhecida como “gripe aviária”.

Em sua mais recente promessa climática sob o Acordo de Paris , a Etiópia prometeu transferir 30% de sua produção de carne bovina para frango , a fim de limitar o aquecimento, mas as galinhas exigem confinamento mais intensivo, maior uso de antibióticos e maior número de animais do que a produção de carne bovina. Trocar carne bovina por frango poderia, portanto, acelerar a propagação de doenças potencialmente pandêmicas.

A figura abaixo mostra os requisitos em países de alta renda para a produção de uma tonelada de carne bovina (laranja), suínos (rosa) e frangos (amarelo) em termos de pegada de desmatamento (canto superior esquerdo), uso de antibióticos (canto inferior esquerdo) e número de animais (à direita).



Os requisitos médios para produzir carne de bovinos (laranja), suínos (rosa) e frangos (amarelo) nos países membros da OCDE , a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são predominantemente países de alta renda. O painel (A) mostra os requisitos para derrubar florestas, o painel (B) mostra o uso de antibióticos e o painel (C) mostra o número de animais necessários para produzir uma tonelada de carne. Crédito: Hayek ( 2022 ).

Durante a COP27 , todos os tipos de soluções de sistemas alimentares para a mudança climática foram sugeridos , incluindo “ agroecologia ” e “ laticínios líquidos zero ”. Mas focar diretamente na melhoria das emissões de carbono pode nos levar a uma “armadilha” de doenças. A intensificação e a substituição da carne bovina pelo frango sem dúvida reduziriam as emissões climáticas. Mas fazer isso pode ser um jogo de soma zero, negociando emissões climáticas reduzidas com os riscos de acelerar a próxima pandemia.

Além disso, não há terra suficiente na Terra para criar todos os animais de gado para carne ao ar livre. Existem agora mais de 40 bilhões de animais de criação na Terra. Tirar animais – sejam galinhas ou gado – desses sistemas intensivos e espalhá-los em pastagens ocupa muito mais terra

Então, estamos presos tendo que escolher entre reduzir os impactos climáticos, por um lado, ou reduzir os riscos de doenças, por outro? Como sair da armadilha de doenças combinadas e riscos climáticos da pecuária?

Mitigação de riscos climáticos e de pandemias em conjunto

A pesquisa é clara de que comer menos carne reduziria o número total de animais criados, reduziria os gases de efeito estufa e liberaria a terra para outros usos, incluindo o sequestro de carbono e a conservação e restauração da biodiversidade .

A pesquisa também mostra que os governos de países de renda alta e média podem tomar várias medidas para encorajar um menor consumo geral de carne entre as populações de classe média, desde o monitoramento e incentivos gentis até a mudança do suporte governamental aos preços , como subsídios e programas de recompra .

Leis de conservação e acordos bilaterais para proteger as florestas nos países com maior risco de perdê-las também podem ser implementados e melhorados. Juntamente com a preservação das florestas, isso também protegeria os vastos estoques de carbono e as populações de animais selvagens.



Um infográfico resumindo os fatores de risco ambientais que podem criar doenças zoonóticas, derivado das descobertas do relatório “Fronteiras” do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) de 2016 (pdf). Este gráfico foi amplamente divulgado durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19. Fonte: PNUMA .

Finalmente, nem toda intensificação é igualmente prejudicial. Existem algumas formas de intensificação em que todos saem ganhando que poderiam melhorar a produção pecuária em países de baixa renda que atualmente têm as formas mais baixas de produtividade. Isso inclui melhores serviços veterinários, vacinas e manejo de pastagens.

Essas formas de intensificação “ganha-ganha” – chamadas de “intensificação pastoral” – não requerem confinamento. Embora isso não possa atender a toda a alta – e continuamente crescente – demanda por carne, pode fazer uma grande diferença para os produtores mais pobres do mundo, protegendo o meio ambiente local e melhorando sua segurança alimentar e renda.

A figura abaixo mostra uma proposta de abordagem de “três pilares” para equilibrar a mitigação climática com a prevenção de doenças no contexto dos sistemas alimentares.

Juntos, uma abordagem coordenada de três frentes de dietas ricas em vegetais sustentáveis, protegendo as florestas e melhorando a produtividade em partes de baixa renda do mundo sem recorrer ao confinamento pode reduzir as emissões climáticas e reduzir o risco da próxima pandemia.