Reconhecimento: SECRETARIA DE TURISMO APRESENTA DESTINO IGUAÇU EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu representou o Destino Iguaçu em cinco eventos realizados em novembro, sendo três deles internacionais e dois no Brasil. O objetivo da participação foi promover e fortalecer a cidade como destino turístico, apresentando informações sobre os tradicionais e também os novos atrativos.

Nas cinco ações, a Secretaria de Turismo deu destaque também às opções da hotelaria, espaços de realizações de eventos, gastronomia e serviços – informações que auxiliam na elaboração de pacotes turísticos. O Destino Iguaçu foi representado no Roadshow VBRATA Reino Unido e Irlanda – WTM London 2022; na Feira FITPAR, em Assunção, Paraguai; no Festival de Turismo de Gramado; e no Road Show da operadora BTW, realizado nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Joinville (SC) e Curitiba (PR).

Para o secretário de Turismo, Lourenço Kurten, participar destes eventos faz parte da estratégia do Destino Iguaçu, para apresentar os melhores atributos e as novidades em termos de novos produtos, serviços e experiências junto à natureza. “O objetivo é recuperar os números de visitantes pré-pandemia e mostrar Foz do Iguaçu como um destino, atrativo, seguro, preparado e de muitas experiências ao ar livre. Sabemos que somos um dos principais, mas precisamos nos posicionar competitivamente nos mercados nacional e internacional”.

Eventos internacionais

O Roadshow VBRATA Reino Unido e Irlanda foi em duas etapas. A primeira iniciou em 01 de novembro, em Londres, e no dia 02 em Brighton. Na segunda etapa, o evento foi a Manchester e terminou em Dublin, no dia 11 de novembro. Foram cerca de 200 convidados selecionados criteriosamente pela organizadora.

O roadshow foi promovido pela VBRATA – Associação Europeia do Trade Turístico, especialista em Brasil, e que visa incrementar o fluxo internacional de turistas para o país. Os eventos tiveram o apoio das embaixadas do Brasil na Inglaterra e na Irlanda.

Já nos dias 7, 8 e 9 de novembro, o Destino Iguaçu participou do estande da Embratur na WTM London 2022, junto com os outros 34 expositores, entre destinos turísticos, meios de hospedagem, redes hoteleiras, operadoras de turismo, entidades de captação e promoção do turismo brasileiro.

A WTM é considerada uma das maiores feiras de negócios do mundo. O posto de trabalho de Foz recebeu operadoras de turismo e agentes de viagens do Reino Unido, Europa, América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Ásia.

A FITPAR em Assunção foi de 11 a 12 de novembro. Foz participou do evento no estande da Embratur, junto com outros cinco destinos nacionais. Participaram do evento operadoras de turismo e agências de viagens.

Ações nacionais

O Festuris – Festival de Turismo de Gramado foi realizado de 03 a 06 de novembro. O objetivo do evento é conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir com o desenvolvimento do turismo.

Segundo os organizadores, a edição de 2022 foi considerada a maior e melhor de todas as já feitas, com mais de 2,7 mil marcas em exposição, 12,5 mil inscritos e mais de 40 destinos internacionais. O objetivo da participação do Destino Iguaçu no Festuris foi fortalecer a imagem de Foz como destino de lazer e eventos para o mercado nacional, considerando ainda que o Rio Grande do Sul, segundo dados do Instituto Chico Mendes, é o quarto estado emissor de turistas para nossa cidade.

Foz participou ainda do Road Show da Operadora BWT, no período de 8 a 10 de novembro, nas cidades de Balneário Camboriú, Joinville e Curitiba. O evento foi destinado a agentes de viagens de cada uma das localidades e a Secretaria Municipal de Turismo pode apresentá-los as novidades do Destino Iguaçu.