Alerta: NOVA VARIANTE DA COVID E BAIXA PROCURA POR DOSES DE REFORÇO PREOCUPA SECRETARIA DA SAÚDE

A nova subvariante Ômicron BQ1 da Covid-19, o aumento de casos da doença nas últimas semanas e a baixa procura pelas doses de reforço têm preocupado a Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu. O alerta é para que a população busque uma das 29 Unidades Básicas de Saúde para completar o esquema vacinal.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, 71 mil pessoas acima de 18 anos ainda não receberam a primeira dose de reforço (também chamada de 3ª dose) e 80 mil já poderiam ter recebido a segunda dose de reforço (4ª dose).

Outra grande preocupação é a baixa cobertura vacinal entre os adolescentes de 12 a 17 anos. Neste grupo, apenas 23% completou o esquema vacinal com as três doses. Entre as crianças de até 11 anos, apenas 42% recebeu a primeira dose e 29,3% as duas doses. Nesta faixa etária, o recomendado são apenas duas doses.

Alerta

A secretária da saúde Jaqueline Tontini, reforça o pedido para que a população complete o esquema vacinal. “Temos visto que essa nova variante não causa casos graves em pessoas completamente vacinadas, o problema é que apenas 63% da população recebeu a primeira dose de reforço e somente 22% completou o esquema com as 4 doses. Então, nosso apelo nesse momento é para que as pessoas procurem as unidades de saúde”, orientou.

Nesta semana, Foz do Iguaçu registrou 793 casos da Covid-19 e um óbito. O número é 70% maior na comparação com a semana passada, quando foram registrados 466 casos.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização, Adriana Izuka, até o mês passado, a média era de 800 aplicações por dia em todas as unidades de saúde e agora esse número caiu para cerca de 300 aplicações/dia nas 29 UBSs. “É importante destacar que a vacina é a única forma de prevenção e proteção contra o vírus, e é preciso garantir o esquema completo para que não surjam novas ondas de disseminação do vírus”, explica.