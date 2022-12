Campeãs: FOZ BASQUETE CONQUISTA O CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SUB-23

O arremesso nos segundo finais da partida confirmou a conquista e fez ecoar o grito das campeãs por todo o ginásio. Após uma partida emocionante, vencida por 69 a 62, o Foz Basquete se tornou campeão inédito do Campeonato Brasileiro Feminino sub-23 e consagrou ainda mais toda a história da vitoriosa equipe.

A taça foi entregue à capitã da equipe, Nathalia Lima, por “Magic” Paula, medalhista olímpica e campeã mundial. A lenda do basquete brasileiro é a atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Receber a honraria das mãos de uma das grandes estrelas do esporte foi mais uma das conquistas de Nathalia, que também foi eleita a melhor jogadora da final (MVP) contra o Basquete Pinda, com 19 pontos e 15 rebotes.

“O meu ano foi incrível, repleto de superação e conquistas. Não tenho palavras para traduzir toda a emoção a cada torneio e a cada título. Tivemos uma grande preparação para este campeonato, que era o nosso objetivo. Todas nós entregamos o melhor e agora somos campeãs”, afirmou Nathalia, que superou uma lesão durante a temporada para fazer parte do esquadrão campeão.

Premiação de uma jornada vitoriosa

Foram dez vitórias ao longo de todo o campeonato, com uma campanha firme e quase imbatível. Se em 2021 as atletas voltaram com o bronze, a busca pelo ouro foi a missão dada pelo técnico Cláudio Lisboa. Todo o esforço foi recompensando com outro título importante: Lisboa foi eleito o melhor técnico da competição.

“É um título que chega para coroar uma conquista de nossa cidade. Há 12 anos não imaginávamos que poderíamos chegar ao nível do basquete nacional, então estar aqui é um sonho de vida. Somos os melhores do Brasil em nossa categoria, tudo isso por meio de muito esforço e trabalho de muita gente que se empenha diariamente”, disse o técnico.

Das atletas campeãs, oito foram formadas pelo projeto social da Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi), que há mais de uma década coordena escolinhas pela cidade, focadas não apenas na formação de atletas, mas a de cidadãos melhores para sociedade.

Os times da Abasfi, nas categorias masculina e feminina, recebem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que cede os técnicos desportivos do município e a bolsa-atleta para as jogadoras.

Outras parcerias são feitas com a Itaipu Binacional e instituições de ensino, como o Colégio Betta e a UniAmérica Centro Universitário, que cedem bolsas de estudos.