Foz do Iguaçu: CASINO CITY CENTER IGUAZÚ DE OLHO NOS TURISTAS BRASILEIROS E É DESTAQUE EM EVENTO

A 17ª edição do Festival das Cataratas levou para Foz do Iguaçu (PR) muitas negociações, na semana passada, onde o Casino City Center Iguazú marcou presença pela primeira vez no evento do setor turístico. O estande foi palco de novas parcerias e muita visibilidade para o entretenimento na cidade argentina de Puerto Iguazú.

Para Gisela Ilcobish, gerente de marketing do City Center Iguazú, essa a melhor oportunidade de posicionar a marca argentina no mercado de turismo brasileiro. Além disso, Gisela também enfatizou algumas novidades ara 2023: “ Teremos um lançamento de clube de jogadores, muitos sorteios, shows e, também, uma liga de poker de nível internacional ”.

Durante os dias de evento, os visitantes puderam concorrer a uma noite de hospedagem no Iguazú Grand Hotel, um jantar para duas pessoas no Crown Bar e 2 mil pesos argentinos em créditos para jogar no cassino.

O evento reuniu mais de 7,5 mil pessoas e contou com 176 empresas, que levaram muita informação e conhecimento sobre os produtos e serviços relacionados ao turismo. Pelo potencial turístico do Brasil e a falta de cassinos no país, a participação do Casino City Center Iguazú mostra o quanto o público brasileiro está no foco dos grandes operadores da atividade.