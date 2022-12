Novidades: PCPR PASSA A CONTAR COM ENFERMARIA E AMBULÂNCIA NA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) agora conta com enfermaria e ambulância na Escola Superior de Polícia Civil (ESPC). A iniciativa é um importante avanço na história estrutural da escola, visto que esta é a primeira vez que a instituição contará com esse atendimento.

Este é o primeiro passo para que o serviço seja aprimorado, e a ideia é que o atendimento conte com servidores especializados para oferecer aulas aos alunos, colaboradores e instrutores.

A unidade móvel tem como finalidade garantir à vítima tempo de sobrevida, sendo essencial para o deslocamento até o hospital. A ambulância é equipada com maca, cilindro e balão de oxigênio, desfibrilador, colchonete isolante térmico, manta térmica aluminizada, oxímetro, entre outros itens.

Já a enfermaria é destinada a atividades preventivas e assistenciais aos servidores que necessitarem de cuidados. O ambulatório médico presta serviços de saúde voltados para os casos de baixa complexidade e que não ofereçam risco imediato à vida. Nas instruções os atendimentos contam também com apoio de socorristas do Corpo de Bombeiros.

Esta é uma continuidade das ações de desenvolvimento e melhorias da instituição.