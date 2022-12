Projetos: CARLOS BERNARDO SE REÚNE COM CONSELHEIRO DA EDUCAÇÃO EM BRASÍLIA

O CEO da Universidade Central do Paraguai e criador do curso de Medicina em Pedro Juan Caballero (UCP), Carlos Bernardo esteve reunido na manhã desta quinta-feira (8) em Brasília com o Conselheiro Nacional do Ministério da Educação, professor Henrique Sartori, para discutir diversos temas relacionados a educação e a integração Latino-americana neste setor, em especial do Processo do REVALIDA, para profissionais formados em outros países que pretendem trabalhar no Brasil, principalmente os de Medicina que estudam no Paraguai, Bolívia e Argentina.

Outro assunto em pauta foi o Programa Mais Médicos que na opinião de Carlos Bernardo democratiza e coloca profissionais para atender principalmente a população mais carente do Brasil, onde muitos brasileiros acabam morrendo pela falta de um profissional da área de saúde. “Temos milhares de médicos formados no exterior e que poderiam estar salvando vidas, mas devido a burocracia e a falta de vontade política acabam morrendo a míngua. Isto precisa acabar e tenho certeza de que no governo Lula esta questão será resolvida’, disse Carlos.

Acompanhado do deputado federal Vander Loubet, Sartori e Bernardo também tratou da implantação de uma universidade de medicina no Mato Grosso do Sul para a formação e qualificação de novos profissionais. Na tarde desta quinta-feira (8) Carlos Bernardo volta a se reunir com membros do Conselheiro Nacional do Ministério da Educação para continuar tratando dos assuntos relacionados a Educação e a Saúde.

Carlos está na Capital Federal participando do Grupo de Transição (GT) a convite da presidente do PT Gleisi Hoffmanm.

(Da Redação com O Eco – Foto: Andrej Ivanov/AFP.)