Reformas: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROFILURB 1 ESTÁ COM 40% DAS OBRAS JÁ EXECUTADAS

Os moradores do bairro Profilurb, em Foz do Iguaçu, já começam a ver a nova Unidade Básica de Saúde ganhando forma. Com mais de 40% das obras executadas, o espaço se tornará a nova UBS de referência para as mais de oito mil pessoas que vivem na região. O custo total da obra chega a quase R$ 2,5 milhões.

A base de toda a estrutura já foi montada, como paredes, laje e finalização do reboco externo. Os serviços de infraestrutura elétrica e hidrossanitárias também já estão em andamento.

“Uma nova UBS era necessária para essa região que cresce a cada dia. Estamos trazendo grandes investimentos para o Porto Meira e temos orgulho ao ver cada etapa sendo concluída. Serão obras de infraestrutura que irão trazer mais qualidade de vida para esses iguaçuenses”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Estrutura moderna

A UBS do Profilurb 1 terá uma estrutura moderna, composta por consultórios médicos e odontológicos, banheiros, sala de acolhimentos, farmácia e espaços para as equipes de servidores que atuam na unidade.

A UBS está sendo construída na Rua Lulas, n.º 155, no loteamento Vila Maria. O espaço fica a aproximadamente 450 metros da atual unidade que atende a região.

“Vamos garantir para essa população um atendimento ainda mais adequado, dentro de um espaço inovador e com a oferta de um atendimento multiprofissional. Acompanhamos cada etapa com muita animação e ansiedade para a inauguração”, disse a secretária de Saúde, Jaqueline Tontini.