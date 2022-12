Ação: PREFEITURA DE FOZ FAZ NOVA ENTREGA DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS

A partir da próxima quinta-feira (15), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, inicia mais uma entrega de ração para cães e gatos, atendendo a protetores e ONGs de proteção animal de Foz do Iguaçu.

As rações serão entregues apenas aos protetores e ONGs já cadastradas nos editais 002 e 003/2021. A entrega será no Horto Municipal, na Vila Boa Esperança, nos dias 15, 16, 19 e 20 de dezembro. O horário de atendimento é das 08h às 12h.

Para a retirada, basta o protetor independente ou o representante da entidade cadastrada comparecer ao local. Aqueles que não puderem buscar a ração nas datas informadas podem indicar um responsável, desde que munido de procuração juntamente com cópias dos documentos pessoais do protetor ou do representante da entidade.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário esclarece que essa entrega é de ração remanescente, ou seja, que não foi retirada e agora será distribuída proporcionalmente, conforme o credenciamento nos editais, entre os protetores e ONGs que comparecerem na diretoria nas datas.

Serviços

Anexa ao Horto Municipal, a Diretoria de Bem-Estar Animal está localizada na Rua Carlos Kapfemberg, s/nº – Vila Boa Esperança. O telefone para contato é (45) 99907-3450.