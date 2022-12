Luto: PREFEITURA LAMENTA FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO ERMÍNIO GATTI, PIONEIRO DA HOTELARIA NA CIDADE

Ele estava internado no Hospital Ministro Costa Cavalcanti e morreu aos 95 anos de idade, de causas naturais. O corpo será levado para São Paulo.

“Uma grande perda. Seu Ermínio teve uma atuação muito forte na consolidação do turismo e da hotelaria, principais fontes da nossa economia. Só podemos lamentar e desejar muita força aos familiares e amigos”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Ermínio Gatti ficou conhecido pela atuação na hotelaria e no receptivo de visitantes em Foz do Iguaçu. O empresário era paulista e chegou ao município na década de 1970, quando adquiriu o Hotel Carimã. O estabelecimento, próximo ao trevo de acesso à Argentina, após reformado ganhou o título de “o maior hotel do Estado do Paraná” e o primeiro resort do Destino Iguaçu. O empresário também foi proprietário do jornal A Gazeta do Iguaçu e atuou no ramo de transporte coletivo.

Reconhecimento

Gatti sempre teve uma forte participação social em Foz do Iguaçu e no setor que atuava, o turismo. Como reconhecimento, em 2014, recebeu uma homenagem da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), pelo empreendedorismo e relevante participação na construção da história e desenvolvimento da hotelaria local.

Ele também foi condecorado pelo 5º Distrito Naval no Rio Grande do Sul com a Medalha da Ordem do Mérito Naval. A medalha com a homenagem foi recebida pelo empresário em uma cerimônia na Capitania Fluvial do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu.

A condecoração é destinada a agraciar autoridades, instituições, pessoas civis e militares, que tenham prestado relevantes serviços, seja de divulgação ou fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. Este foi o terceiro reconhecimento da Marinha ao empresário. Em 1979 ele recebeu a Medalha Amigo da Marinha e em 1995 foi homenageado com a Medalha da Ordem do Mérito Tamandaré.