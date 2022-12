Veja Quais: RELATÓRIO MOSTRA AS SENHAS MAIS USADAS NO BRASIL

O serviço de gerenciamento de senhas NordPass divulgou que a senha mais utilizada pelos brasileiros são “123456” e até mesmo “Brasil”, sendo um prato cheio para hackers, criminosos e outros golpistas digitais. O levantamento também já foi realizado em outros 30 países. Na América Latina, por exemplo, foram pesquisados também Chile, Colômbia e México. A combinação numérica, no país, é registrada pela NordPass há anos.

Mesmo assim os brasileiros continuam usando. Com isso, em questão de segundos os hackers conseguem invadir as contas dos usuários. De acordo com o levantamento, esses tipos de senhas são usadas em redes sociais, e-mails, entre outros sites e plataformas. “Isso as torna fáceis de prever.

Especialmente em ataques automatizados de força bruta, em que os cibercriminosos usam software para testar várias combinações de endereços de e-mail e senhas em segundos”, alerta Camilo Gutiérrez Amaya, Chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET. Além de combinação numérica, o estudo também aponta que os brasileiros usam senhas com os próprios nomes, como “lucas” ou “felipe”.