Ciro Nogueira: FAZ CRÍTICA, ESCOLHAS DE MINISTROS DE LULA; ‘NÃO IAM MUDAR O GOVERNO MISÓGINO?’

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou neste sábado, 10, as escolhas de ministros por parte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta sexta-feira, 9, o petista anunciou a escolha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), para o Ministério da Fazenda; além de José Múcio Monteiro, ex-ministro do Tribunal de Contas da União(TCU), para o Ministério da Defesa; o senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública; o atual governador da Bahia, Rui Costa, para a Casa Civil; e o embaixador Mauro Viera para o Ministério das Relações Exteriores. Ciro Nogueira frisou que Lula fez questão de optar por “homens e brancos. Não iam mudar o governo misógino?”, escreveu no Twitter o ministro-chefe da Casa Civil. “A verdade é uma só: o governo eleito já fez sua opção por homens brancos para comandar o coração do governo. Apesar dos discursos, podem até trazer mulheres e minorias. Será só propaganda e na periferia do poder real”, completou Ciro Nogueira.

