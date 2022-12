Conquista: CARLOS BERNARDO RECIBE TÍTULO DE CIUDADANO SUR MATO GROSSENSE

El homenaje de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul, fue propuesto por el representante del Estado Marçal Filho (PP), en reconocimiento al desempeño de Carlos en el contexto socio-político-económico en la región fronteriza. «Carlos Bernardo tiene una exitosa carrera profesional, contribuyendo a la educación superior, al desarrollo y progreso de Mato Grosso do Sul y otros estados con la formación de profesionales médicos, además, de su invalorable servicio prestado en cuestiones humanitarias», dijo Marçal.

Nacido en el estado de Paraná, es licenciado en Administración de Empresas, se desempeñó como comunicador social, es productor rural y empresario de educación superior en Paraguay, donde inicio la carrera de medicina la Universidad Central del Paraguay (UCP), con sede en Pedro Juan Caballero y Ciudad Del Este, siendo considerada una de las mejores instituciones de educación superior en Paraguay.

En 2022, Carlos Bernardo fue nombrado embajador de personas autistas de Mato Grosso do Sul, en un evento realizado en Campo Grande. El honor fue otorgado por los directores de la Asociación ACP (Amparo a Niños Especiales), que enseña y profesionaliza a niños y jóvenes con espectro autista y participa por invitación de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, del Grupo de Transición del nuevo gobierno en Brasilia.

«Recibo este honor con mucho cariño y humildad, porque sé la importancia de un título como este. Mirando hacia atrás, estoy seguro de todo el esfuerzo y sacrificio que mi familia y yo pasamos cuando vinimos de estado de Paraná a Mato Grosso do Sul no fue en vano. Doy las gracias al Diputado estadual Marçal Filho y a los demás miembros de esta Cámara por haberme dado la oportunidad de ser reconocido como el hijo de esta tierra que tanto amo. Muchas gracias a la gente de Mato Grosso do Sul por aceptarme como sus compatriotas. Mi responsabilidad ahora es aún mayor para seguir trabajando por el desarrollo del Estado», dijo Carlos Bernardo.