Embriaguez: MOTORISTA É PRESA APÓS FURAR BLOQUEIO E ATROPELAR MANIFESTANTES

Uma motorista por presa após furar um bloqueio e atropelar manifestantes em frente a um quartel. O caso foi registrado na noite deste domingo (11) em Cascavel, no Oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PMPR), a condutora furou o bloqueio na Rua 25 de Agosto e atingiu alguns manifestantes que estavam no local. Após o atropelamento, populares contiveram a motorista até a chegada da polícia.

As equipes da PM tentaram fazer o teste do bafômetro na mulher, mas ela recusou. Por apresentar sinais de embriaguez, a motorista foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Além de embriaguez ao volante, o delegado de plantão autuou a suspeita por tentativa de homicídio.

Algumas pessoas foram atingidas pelo veículo, mas não precisaram de atendimento médico.

As manifestações tiveram início em todo o país logo após o resultado do segundo turno das eleições, que apontaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República e a consequente derrota do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em 30 de outubro.

Na manifestação em Cascavel havia uma faixa pedindo intervenção militar, o que é inconstitucional.

Mesmo quase 45 dias após o fim do pleito eleitoral, manifestantes ainda se concentram em frente à quartéis em outras cidades paranaenses, como Curitiba. Vale lembrar que o presidente eleito será diplomado nesta segunda-feira (12).