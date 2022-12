Oportunidade: ITAIPU PARTICIPA DE EVENTO NA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) reuniu seus gestores em sua sede em Brasília, na última terça-feira (6), para o “Encontro de Avaliação de Atividades do Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível (PNPC)”, por ocasião das comemorações do jubileu de prata do Programa.

Na oportunidade, o chefe da Assessoria de Informações da Itaipu, Paulo Tinoco, apresentou os resultados alcançados com a implantação do programa na empresa, em 2017. O diretor superintendente do PTI-BR, Eduardo Garrido, também expôs o andamento do Programa na instituição.

Ao longo destes 25 anos de existência, o PNPC atendeu a diversas instituições de pesquisas, embaixadas, universidades, empresas públicas e órgãos nacionais, avaliando os riscos em sistemas de proteção, ações de sensibilização e consultoria em segurança, sempre tendo como premissa os interesses nacionais e a segurança do Estado e da sociedade.

Atualmente, na IB-ME, o Programa encontra-se em sua 3ª fase – Implantação e Monitoramento das Medidas e Procedimentos de Proteção – contribuindo, dessa forma, para incrementar a segurança de uma das maiores infraestruturas críticas do Brasil e do Paraguai.