Tragédia: DESABAMENTO DE ESCOLA DEIXA AO MENOS 4 MORTOS E 17 FERIDOS NA BOLÍVIA

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas na Bolívia por causa do desabamento de um galpão escolar devido ao peso do granizo acumulado enquanto acontecia uma formatura, segundo informaram as autoridades municipais e de saúde da cidade de Achacachi. A tragédia ocorreu na tarde do último sábado, 10, na comunidade serrana de Santiago de Pacharia, localizada a cerca de 92 quilômetros a oeste de La Paz, às margens do Lago Titicaca.

As fotografias e vídeos que começaram a circular nas redes sociais várias horas depois mostram como o galpão metálico que cobria o campo de futsal da escola Gualberto Villarroel ficou dobrado pelo peso do granizo acumulado na estrutura. Outras imagens mostram como alguns policiais do município tentaram primeiro remover o gelo acumulado entre os ferros e as calhas de metal e depois conseguir a evacuação dos feridos.

Em uma mensagem no Facebook, a prefeitura de Achacachi lamentou a tragédia ocorrida em uma cerimônia de formatura de uma escola e expressou suas condolências às famílias afetadas, embora não tenha fornecido mais detalhes.

Un profundo pesar por el trágico accidente que se registró en la Unidad Educativa Gualberto Villarroel de la Comunidad de Santiago de Pachacaria en Achacachi. Nuestra solidaridad a las familias de los hermanos fallecidos y heridos. pic.twitter.com/Kwj64Z8WlJ