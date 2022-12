Destaque: ROADSHOW APRESENTA FOZ DO IGUAÇU COMO UM DOS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO BRASIL

Desde o dia 5 de dezembro, a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu está em diversas cidades do Brasil para apresentar os atrativos turísticos do município. O roadshow Maravilhas do Sul, ação itinerante para a promoção do Destino, passará por seis cidades de diferentes regiões do País.

Durante os eventos, mais de 100 agentes de viagem serão capacitados e receberão informações que irão contribuir para que vendam mais pacotes turísticos para a cidade. Também são realizados encontros com representantes do mercado, fortalecendo o bom relacionamento e formalizando parcerias estratégicas.

As equipes já estiveram em Vitória (ES), Campinas (SP), Curitiba (PR), e seguirão para Uberlândia (MG), Brasília (DF) e Cuiabá. De acordo com o secretário interino de Turismo e Projetos Estratégicos, Lourenço Kurten, as regiões escolhidas são responsáveis por grande parte dos turistas que visitam a cidade.

“Reforçar a nossa atuação nas regiões próximas ao nosso município é muito importante, principalmente neste fim de ano em que muitas pessoas optam pela viagem por meios terrestres. Devemos sempre atualizá-los com informações relevantes sobre a grande diversidade de atrativos que temos”, disse o secretário.

Parcerias

A ação conta com o apoio da BWT Operadora e Viagens Promo e a participação da SANTUR – Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, Rede Viale de Hotéis (Double Tree by Hilton – Foz do Iguaçu, Hotel Viale Cataratas, Viale Tower Hotel e Viale Iguassu Hotel), rede Soul (Continental Inn, Hotel Manaca e Hotel Granville) e Marco das Três Fronteiras.