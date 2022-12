Iguaçuense: CAMPEÃ PARANAENSE DE BMX RACING PARTICIPA DE TREINAMENTO COM OS MELHORES PILOTOS DO BRASIL

A piloto iguaçuense Veridiane Perette, da equipe BMX Racing, foi uma das atletas brasileiras selecionadas para o Camp Training BMX 2022, organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Veridiane foi convidada após conquistar o primeiro lugar no Campeonato Paranaense de BMX Racing e a sexta colocação na competição nacional. O encontro reuniu os principais pilotos das categorias de base do país em Londrina, para uma semana de avaliações e treinamentos. A atleta foi acompanhada pelo treinador Juninho Fontoura, que também é técnico desportivo do município.

Entre as atividades, os atletas passam por avaliações supervisionadas por profissionais da comissão técnica, acompanharam um ciclo de palestras com temas relacionados aos cuidados com carreira do atleta, antidoping, arbitragem, entre outros temas relevantes para a progressão no esporte.

O médico presidente da Comissão Antidoping da CBC, Dr. Fernando Solera, a Comissária Internacional UCI, Elaine Sirydakis, e os atletas olímpicos Márcio Ravelli e Priscilla Stevaux, além do técnico da seleção brasileira de BMX Racing, Deivlim Balthazar, foram alguns dos palestrantes presentes.

“Foi um momento único para mim. Aprendi muitas técnicas para utilizar em competições, fui muito bem acolhida por todos e vivi uma experiência diferente de tudo o que já passei. Só posso agradecer”, disse Veridiane.

Projeto Amigos

Veridiane integra o Projeto Amigos, trabalho social apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer, que incentiva a prática da modalidade para crianças e adolescentes. O projeto começou em 2018 e desde então coleciona grandes conquistas.

Em 2022, foram competições oficiais disputadas em 12 categorias, com cinco campeões paranaenses, quatro vices e três bronzes.

O projeto está sempre disposto a receber novos integrantes. Basta ir até a sede, localizada na Rua Beija Flor, 254, Portal da Foz, com documentos de identificação e acompanhados de um responsável. São aceitos participantes a partir dos três anos.