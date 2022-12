Novidade: INSTAGRAM LANÇA NOTAS NAS DMS, MELHORIA NO “SUA VEZ” E COLEÇÕES COLABORATIVAS

O Instagram anunciou a chegada de três importantes recursos à rede social no Brasil. Será possível inserir pensamentos ou notas curtas nas suas DMs, indicar amigos para brincar com o adesivo “Sua Vez” e publicar coleções colaborativas.

A primeira novidade é o lançamento das notas nas mensagens diretas (DMs). A ferramenta possibilita o compartilhamento indireto de pequenos conteúdos de texto pela sua caixa de conversas. É só escrever o que quiser para que todos os seus seguidores recebam a atualização ao acessar as DMs.

As Notas nas DMs funcionam como atualizações de status para os usuários.

Segundo o Instagram, as notas são uma “nova maneira de compartilhar pensamentos e ver o que seus amigos estão fazendo”. A frase aparecerá na parte superior da caixa de entrada de todos os usuários selecionados por 24 horas.

Será possível definir quem poderá visualizar suas reflexões: apenas seguidores, somente que você segue de volta ou apenas para a lista de “Melhores Amigos”. Todas as interações feitas com suas notas serão enviadas para a sua conta como uma DM, exibidas ali na caixa de entrada.

Mais interações no adesivo “Sua vez”

Além de participar do “Sua Vez”, as pessoas agora podem convidar amigos para participar das trends.

Outro recurso que desembarca a partir de hoje (13) vai reforçar o uso do popular adesivo “Sua Vez” nos Stories. Os usuários da rede social poderão convidar seus amigos para participar da brincadeira, também compartilhando uma foto ou um vídeo.

O sticker passará a exibir uma nova opção chamada “passar a vez”, que possibilitará marcar pessoas para interagir. Quem for selecionado, receberá uma notificação para decidir se topa o desafio ou não.

Até então, a única forma de entrar para essas trends era clicando no adesivo compartilhado por algum contato seu. Se você não assistisse ao Story respectivo, provavelmente não poderia interagir nas temáticas curiosas e interessantes do “Sua Vez”.

Crie coleções compartilhadas no Insta

As Coleções Colaborativas permitem que duas ou mais pessoas possam montar listas de posts

Por fim, o Instagram também trabalha em uma ferramenta de co-criação de coleções com amigos. É possível convidá-los a ajudar na organização a partir do compartilhamento dos interesses em comum.

As coleções dos usuários ficam alocadas na seção de mídia compartilhada nas suas conversas. A ideia parece ser incentivar o uso dessa ferramenta como forma de incentivar o salvamento de posts e a interação entre usuários.

Todos os membros do grupo poderão adicionar ou remover publicações. Assim, colegas de trabalho ou familiares poderão salvar posts para que os demais vejam quando puderem, sem que você precise enviar um a um para os interessados.

Quando chegam as três novas ferramentas do Instagram?

As Notas nas DMs já estão disponibilizadas para todos os usuários do Instagram no Brasil, tanto para Android quanto para iOS. Aparentemente, elas não podem ser visualizadas na versão web do navegador, mas isso pode mudar em breve.

As indicações no adesivo “Sua Vez” e as Coleções Colaborativas chegam em caráter de teste, portanto podem levar algum tempo para serem liberadas a todos. Não foi estipulada uma data para lançamento final dos recursos em fase experimental.

“Continuaremos a buscar novas formas de ajudar as pessoas a se expressarem e compartilharem momentos com mais facilidade no Instagram, de um jeito leve, espontâneo e divertido, para que possam se aproximar ainda mais dos seus amigos”, concluiu um porta-voz do Instagram.

Ferramenta estilo BeReal ainda não virá

A ferramenta estilo BeReal do Insta ainda não está disponível no Brasil.

No começo de novembro, a plataforma começou a testar um recurso inspirado na rede social BeReal. Chamada “Candid Stories”, a ferramenta permite fotografar ou filmar com as câmeras frontais e traseiras ao mesmo tempo para produzir conteúdos diferentes.

Lá fora, o Instagram começou a liberar esse recurso hoje, mas não o expandiu para o Brasil. Por enquanto, o jeito é esperar mais um pouco até o lançamento oficial por essas bandas.