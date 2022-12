Operação: PF PRENDE EX-GOVERNADOR PERUANO NO ACRE

A Polícia Federal (PF), por meio da representação Regional da Interpol no Acre, cumpriu nesta terça-feira, 13, mandado de prisão de um ex-governador de Madres De Dios, no Peru. De acordo com a corporação, ele foi encontrado em Rio Branco, no Acre.

O mandado foi cumprido por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e, segundo a PF, tem como objetivo a prisão preventiva para fins de extradição.

O político é acusado de cometer crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e organização criminosa na região de Madre de Dios, no Peru enquanto governador regional. “O preso já se encontra à disposição da justiça para continuidade do processo extraditório”, informou a PF por meio de nota.