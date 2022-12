Sessão: STF RETOMA JULGAMENTO SOBRE CONSTITUCIONALIDADE DO ORÇAMENTO SECRETO NESTA QUARTA-FEIRA

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira, 14, o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. A relatora do caso é a própria presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber. Na sessão anterior, na última quarta, 7, os ministros ouviram a PGR, os advogados dos partidos que pedem o fim da ferramenta, alegando inconstitucionalidade, além de membros do Congresso Nacional. A AGU, por meio do advogado-geral Bruno Bianco, falou em nome do governo Bolsonaro, em defesa do mecanismo.

A sessão foi encerrada por Weber antes que algum dos ministros desse o seu voto. As ações foram protocoladas por três partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL): PSOL, Cidadania e PSB. Elas pedem que o orçamento secreto seja declarado inconstitucional por ferir princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na destinação dos gastos públicos.