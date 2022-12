Crime: ALVOS DE OPERAÇÃO, ALIADOS DO PCC FRAUDAM INSS E SEQUESTRAM LARANJA

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (16/12), três mandados de busca e apreensão contra criminosos associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) investigados por cometer fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O grupo criminoso seria responsável por cooptar “laranjas” para receber os benefícios fraudados decorrentes de morte de terceiros.

Um dos laranjas era morador de Ceilândia e recebeu cerca de R$ 70 mil na conta bancária do esquema ilegal. Contudo, parte do dinheiro foi bloqueado automaticamente em razão de dívidas anteriores. O homem passou a ser ameaçado e perseguido pelo grupo criminoso, que dizia fazer contato com faccionados de São Paulo.

Por causa da dívida, os criminosos sequestraram o laranja em 27 de julho, em uma agência bancária de Ceilândia, e o obrigaram a fazer transferências bancárias e entregar bens. O bando ainda entrou em contato com os familiares do rapaz e exigiram mais dinheiro para libertá-lo. Mesmo após ser soltos, a vítima e os parentes continuaram sendo ameaçados.

Com medo, a vítima e os familiares registraram um boletim de ocorrência na 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). Delegado à frente do caso, Thiago Boeing, afirma que a polícia busca a identificação de outros autores que participaram do sequestro. “Ao término da investigação, os autores irão responder por extorsão mediante sequestro e haverá o compartilhamento de provas com a DRACO da PCDF para apuração da organização criminosa e com a Polícia Federal que investigará as fraudes contra o INSS”, frisou.