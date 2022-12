Interrompido: STF TEM 5 VOTOS A 4 PARA TORNAR O ORÇAMENTO SECRETO INCONSTITUCIONAL

“Essa origem ficou sem transparência, tanto ficou sem transparência que, no momento em que se faz uma pergunta à Câmara, ao Congresso: essa emenda, vem de quê, o que indicou ao relator? Com todo esforço que foi feito pelo presidente do Senado, da Câmara, nós chegamos, salvo engano, em torno de 72% na câmara e 85% no Senado de identificação ao longo de um ano.”