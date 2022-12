Portal da Foz: AGÊNCIA DO TRABALHADOR LEVA OPORTUNIDADES DE EMPREGO AOS MORADORES

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu realizou uma nova ação itinerante nesta quinta-feira (15) para levar oportunidades de emprego até os bairros. A equipe esteve na Associação de Moradores do Portal da Foz com mais de 200 vagas abertas a toda a comunidade.

Além das vagas já ofertadas pela Agência, equipes de Recursos Humanos do Grupo Muffato e Urbia Cataratas também estiveram presentes para fazer a primeira entrevista e encaminhar os interessados.

Aurelita de Alexandria, moradora da região, veio em busca de um encaminhamento para um emprego fixo. Conforme conta, há anos trabalha como autônoma e decidiu iniciar 2023 com a carteira assinada.

“Quero iniciar uma nova fase, com um salário fixo e uma rotina planejada. Já começo a pensar em como vou poder investir o meu dinheiro e ter uma vida diferente. Aqui eu já recebi o encaminhamento e agora vou seguir até a contratação”, disse a candidata.

Facilidade de acesso

De acordo com o diretor da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu, Luciano Castilha, as ações itinerantes permitem que a população tenha mais acesso às oportunidades.

Em 2022, a ação foi realizada no Morumbi, na Vila C, no Polo Universitário, em Três Lagoas, no Porto Meira e no Jardim São Paulo.

“Temos os nossos meios de comunicação onde as vagas são divulgadas, mas entendemos que nem todos os cidadãos conseguem vê-las ou ir até a agência. Sendo assim, ir até as comunidades facilita todo o processo e garante esse direito aos iguaçuenses”, afirmou Luciano.

Todas as vagas da Agência são publicadas diariamente na página da Prefeitura de Foz no Facebook, sempre atualizadas conforme a demanda de contratação. Também é possível ligar para conferir a disponibilidade, pelo telefone (45) 3545-5450, ou ainda, indo até o local, na Rua Xavier da Silva, 834.

“Empresas nos oferecem vagas constantemente e estamos sempre com centenas delas. As pessoas podem nos procurar para que façamos esse encaminhamento e consigam iniciar o ano em um novo emprego”, frisou Castilha.