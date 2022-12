Tragédia: INCÊNDIO NA FRANÇA DEIXA DEZ MORTOS, INCLUINDO CINCO CRIANÇAS

Um incêndio em um prédio na cidade de Vaulx-en-Velin, nos arredores de Lyon, na França, deixou dez mortos, incluindo cinco crianças. O fogo atingiu o prédio na madrugada desta sexta-feira, 16, segundo as autoridades. O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, informou que as crianças tinham entre 3 e 15 anos e que as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Além das vítimas fatais, foram registrados 14 feridos, dos quais quatro estão “com quadro de urgência absoluta”. De acordo com as autoridades, o incêndio começou por volta a 3h no horário local (23h de quinta-feira no horário de Brasília). Equipes de emergência foram acionadas para trabalhar na contenção das chamas no prédio de sete andares. Foram mobilizadas ambulâncias e caminhões, que fecharam o perímetro próximo ao prédio. Os bombeiros afirmam que as chamas prenderam moradores em suas casas enquanto a fumaça avançava nas áreas comuns.

(Da Redação com Jovem Pan News – Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)