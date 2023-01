Solução: DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS É A MELHOR OPÇÃO PARA UMA CIDADE LIMPA E SAUDÁVEL

A Secretaria do Meio Ambiente alerta e orienta a população para o descarte correto de materiais e resíduos orgânicos nos respectivos dias e horários de coleta. A prefeitura, através da Diretoria de Fiscalização Secretaria da Fazenda, vem recebendo reclamações e denúncias sobre o descarte incorreto nas vias públicas e terrenos, o que compromete a saúde pública com a proliferação de insetos e vetores de doenças.

“É muito importante destinar os materiais coletados no local correto, mantendo a cidade limpa sem comprometer a saúde de todos e sobrecarregar os trabalhos da zeladoria”, destaca o prefeito Chico Brasileiro.

Os dias e horários de descarte nos bairros e no centro – tanto para resíduos recicláveis quanto para resíduos sólidos domiciliares – estão disponíveis na internet e são de fácil acesso. “A orientação é para colocar o lixo nas sacolas, caçambas e ecopontos apenas nos dias e horários que forem recolhidos. A participação da população é de extrema importância, pedimos a todos que sigam o cronograma de coleta dos resíduos”, disse a secretária do Meio Ambiente, Angela Meira.

A Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda recebe diariamente denúncias e reclamações de sacolas rasgadas com uma grande quantidade de resíduos e materiais recicláveis espalhados pelas ruas. Nilton Zambotto, diretor da pasta, disse que as reclamações são mais comuns na área central da cidade e que a fiscalização municipal passará a adotar novas medidas, como notificação e multa, para evitar que o descarte incorreto continue acontecendo.

O descarte incorreto dos resíduos descartáveis ou orgânicos, lixo espalhados em via pública ou terrenos baldios com dejetos acumulados podem ser relatados pelo telefone 156 ou no aplicativo ou site eOuve.

Salete Horst, secretária da Fazenda, explica que as medidas são para evitar a recorrência de lixo em vias públicas. “O lixo nas ruas provoca mau cheiro e compromete a saúde pública, além da imagem ruim da cidade para moradores e turistas. Entope bueiros e atrai pragas urbanas que causam inúmeras doenças”.

“A prefeitura e grande parte dos iguaçuenses fazem a sua parte. As medidas que serão tomadas objetivam orientar os poucos que ainda não conhecem ou não atentam ao sistema municipal de descarte dos resíduos produzidos”, completa.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva, de resíduos recicláveis como papel, plástico, metal, óleo vegetal e vidro, acontece uma vez por semana em cada bairro conforme cronograma definido – disponível no link https://www5.pmfi.pr.gov.br/publicacao-447. O município conta com sete Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) e cerca de 140 catadores trabalhadores diretos.

Alguns estabelecimentos comerciais estão cadastrados como pontos de entrega de materiais como pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e produtos eletroeletrônicos. No endereço eletrônico https://www5.pmfi.pr.gov.br/publicacao-448 é possível consultar quais são os pontos para entrega desses materiais.