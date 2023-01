Incrível: JAMES WEBB CAPTA IMAGEM QUE MOSTRA FUSÃO ENTRE GALÁXIAS

A NASA apresentou publicamente uma nova imagem captada pelo James Webb e que mostra uma fusão entre duas galáxias – conhecidas como II ZW 96 – e que está a acontecer a cerca de 500 milhões de anos-luz, perto da constelação Delphinus.

Grande parte da beleza desta fotografia está nas cores vivas resultantes da fusão entre as estrelas e dos gases que são libertados. Isto, claro, além do fato de proporcionarem aos investigadores mais informações que serão estudadas no âmbito da fusão entre galáxias.

Pode ver abaixo a imagem em questão com maior detalhe.