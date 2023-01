Monkeypox: PARANÁ CONFIRMA 5 CASOS NOVOS DE VARÍOLA DOS MACACOS

Cinco casos novos de Monkeypox foram confirmados no Paraná. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (5) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).

Segundo a pasta, foram quatro registros em Curitiba e um em Londrina, na região norte do Paraná.

Desde o primeiro registro de Monkeypox no Paraná, foram registrados 288 diagnósticos da doença no estado. Além disso, a Sesa investiga 146 casos suspeitos. Nenhum óbito foi confirmado.

Anteriormente chamada de “varíola dos macacos”, a Monkeypox é uma doença viral. A transmissão entre humanos acontece, principalmente, por contato com as lesões de pele de pessoas infectadas.

Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga.

Outra característica da doença são as erupções que surgem na pele, no rosto e depois em outras partes do corpo.