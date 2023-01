Brasil: ANDERSON TORRES É OFICIALMENTE EXONERADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A exoneração do secretário de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, Anderson Torres, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (9/1). A decisão ocorreu após ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília no domingo (8/1).

Durante os ataques, o governador Ibaneis Rocha anunciou a demissão de Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (PL). A exoneração de Anderson Torres foi assinada por Ibaneis Rocha.

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a prisão de Anderson Torres por omissão na repressão aos ataques. Após os casos de vandalismo, ele divulgou uma nota negando conivência nos atos e os classificando como “barbárie”.

Na madrugada desta segunda, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias. O cargo será assumido pela vice, Celina Leão (PP).

Já o presidente Lula determinou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O que significa que o governo federal será responsável pela área na capital e o interventor nomeado para o cargo é Ricardo Cappelli.