Descoberta: SISTEMA DE PROTOESCRITA DE 20 MIL ANOS É DECIFRADO EM PINTURAS RUPESTRES

Os desenhos demonstravam que os caçadores-coletores paleolíticos utilizavam uma forma de protoescrita para transmitir informações importantes para a sobrevivência há pelo menos 14 mil anos antes do que se imaginava, informa a Universidade de Londres.

Os desenhos demonstravam que os caçadores-coletores paleolíticos utilizavam uma forma de protoescrita para transmitir informações importantes para a sobrevivência há pelo menos 14 mil anos antes do que se imaginava, informa a Universidade de Londres.