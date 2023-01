Energias: SOLAR JÁ É A SEGUNDA MAIOR FONTE ENERGÉTICA DO BRASIL

A energia solar passou a ser na terça-feira, 3 de janeiro, a segunda maior fonte energética do Brasil, ao ultrapassar a capacidade total de produção das usinas eólicas. A informação foi anunciada pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com o levantamento, a fonte solar alcançou 23.854 megawatts (MW) de potência instalada, o que corresponde a 11,2% da capacidade nacional. Por sua vez, a energia eólica responde atualmente por 23.754 MW (11,1%).

A energia elétrica proveniente das usinas hidrelétricas permanece dominante no país, com potência de 109.719 MW, o que representa 51,3% do parque nacional.

As outras fontes de matriz elétrica são usinas a gás natural (8,2%), biomassa (7,8%), diesel (4%), carvão mineral (1,7%) e nuclear (0,9%).

Dos 23,9 mil MW de potência instalada de energia solar no Brasil, 16,2 mil MW vêm da chamada geração distribuída (instalada em telhados e pequenos terrenos). Outros 7,7 mil MW são provenientes de grandes usinas centralizadas.

“O avanço da fonte solar no Brasil é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do país. A tecnologia ajuda a diversificar a matriz elétrica, aumentar a segurança de suprimento, reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e proteger a população contra mais aumentos na conta de luz”, comemorou a Absolar.