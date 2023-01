Vacinação Infantil: SAÚDE COMPRA 750 MIL DOSES DA CORONAVAC E PREVÊ ACORDO DE 2,6 MILHÕES

O Ministério da Saúde assinou um acordo para a compra de mais 750 mil doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

De acordo com o ministério, além do acordo assinado na sexta-feira (6), um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total.

As primeiras doses devem ser entregues na próxima semana e distribuídas aos estados e Distrito Federal para continuidade da vacinação de crianças de 3 a 11 anos.

A CNN entrou em contato com o Instituto Butantan e aguarda retorno.

Desabastecimento

Na sexta-feira, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse afirmou que a nova equipe integrou a pasta em meio ao desabastecimento de doses da vacina contra a Covid-19 para o público infantil e com contratos com o Butantan paralisados.

Segundo Maciel, existe a expectativa de que a Pfizer entregue 3,2 milhões de doses para crianças de 6 meses a 4 anos de idade, e de 4,5 milhões de doses para atender o público entre 5 e 11 anos até o fim de janeiro.

Em nota, o ministério afirmou que a pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível.