Descaso: POLÍCIA FEDERAL DIZ QUE 527 TERRORISTAS FORAM PRESOS E 599, LIBERADOS

A Polícia Federal informou nesta terça-feira (10/1) que 527 pessoas envolvidas nos atos terroristas de domingo (8/1), em Brasília, foram presas e outras 599 foram liberadas após serem fichadas.

Nessa segunda-feira (9/1), 1,5 mil vândalos foram levados em comboio de 50 ônibus até a Academia da Polícia Federal. Aproximadamente 50 advogados foram até o local para prestar serviço aos detidos. Dos terroristas, 30 foram transferidos para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de cidade.

Nas prisões, os detidos estão sendo submetidos aos procedimentos de polícia judiciária. Após os trâmites realizados pela Polícia Federal, os presos estão sendo apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional.

Os 599 detidos foram liberados por “questões humanitárias”, como idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhados de crianças.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do DF (OAB-DF) esteve na Academia da PF para acompanhar a situação e confirmou que a corporação liberou idosos, pessoas com comorbidades, grávidas e quem estava acompanhado de crianças.

A corporação ressaltou que todos estão recebendo alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar), hidratação e atendimento médico quando necessário. Mais cedo, o grupo de terroristas denunciou maus-tratos no local.

“Estamos falando de milhares de pessoas presas simultaneamente e isso nunca aconteceu antes. Então nós temos uma equipe trabalhando lá na individualização das condutas, fazendo oitivas, lavrando os autos de apreensão, de prisão em flagrante”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

O ministro disse, ainda, que novos mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento na invasão das sedes dos Três Poderes devem ser cumpridos ainda nesta terça, além de novos pedidos.